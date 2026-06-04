AVIA TERAI APREHENDIERON A UN HOMBRE Y SECUESTRARON UNA ESCOPETA

El arma había sido sustraída del interior de una vivienda. Tras una rápida investigación, fue recuperada y un hombre de 33 años quedó a disposición de la Justicia.

Efectivos de la Comisaría de Avia Terai esclarecieron un hecho denunciado durante la noche del martes y secuestraron una escopeta calibre 16 que había sido sustraída de una vivienda del barrio Centro.

El procedimiento se inició alrededor de las 23, luego de que un hombre de 56 años, informara a la Policía que su hijastro, de 33 años, había sustraído el arma desde el interior de su dormitorio.

Ante la denuncia, se dispuso un operativo y ubicaron al sospechoso en inmediaciones del barrio Mujica. El demorado manifestó que había vendido la escopeta a un vecino del barrio Itatí.

Con esa información, los efectivos se dirigieron al domicilio señalado, donde el ocupante confirmó los dichos del acusado y entregó voluntariamente el arma de fuego. Se procedió al secuestro del elemento denunciado como sustraído.

La causa fue caratulada como “Supuesto Hurto (Esclarecido)” y quedó bajo la intervención de la Fiscalía de Investigación Penal N° 1, a cargo del doctor César Luis Collado.

El ciudadano fue aprehendido y quedó a disposición de la magistratura interviniente.

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