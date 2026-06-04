EL GOBIERNO INFORMÓ EL CRONOGRAMA DE PAGOS DE LOS PROGRAMAS PROVINCIALES

El Gobierno provincial, a través del Ministerio de Hacienda y Finanzas, dio a conocer el cronograma de pagos correspondiente a los programas provinciales, cuyos desembolsos comenzarán el próximo martes 9 de junio. Los fondos serán acreditados en las cuentas del Nuevo Banco del Chaco (NBCH) y estarán disponibles mediante todos los canales electrónicos habilitados por la entidad bancaria.

De acuerdo con el cronograma establecido, el martes 9 de junio percibirán sus haberes los beneficiarios del programa Expertos, dependiente del Ministerio de Salud Pública.

En tanto, el martes 16 de junio se acreditarán las Becas Más Salud, del Ministerio de Salud, y las Becas Más Gobierno, correspondientes al Ministerio de Gobierno.

Por su parte, el miércoles 17 de junio se abonarán los programas Más Desarrollo (ex Más Inclusión) y Reconversión Laboral Canillitas, ambos del Ministerio de Desarrollo Humano, además del Servicio de Mantenimiento de Establecimientos Educativos, dependiente del Ministerio de Educación.

Desde el Ministerio de Hacienda y Finanzas señalaron que este cronograma tiene como objetivo ordenar el proceso de pagos y evitar concentraciones innecesarias, garantizando que los beneficiarios puedan acceder a sus fondos de manera ágil, segura y cómoda a través de los distintos canales electrónicos del Nuevo Banco del Chaco.

Asimismo, recordaron que los montos estarán disponibles en las fechas indicadas sin necesidad de concurrir a las sucursales bancarias, pudiendo realizar operaciones mediante cajeros automáticos, home banking y demás servicios digitales habilitados.

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