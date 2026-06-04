RESISTENCIA DETUVIERON A UN HOMBRE INVESTIGADO POR LESIONES EN UN HECHO DE VIOLENCIA DE GÉNERO

Gracias al trabajo investigativo realizado por los agentes, se pudo localizar y detener al presunto autor.

Esta mañana, personal de la División Delitos Contra la Propiedad, intervinieron en un hecho de violencia de género en calle Colón. La damnificada manifestó que fue lesionada por su pareja.

Tras tomar conocimiento del hecho, los efectivos comenzaron las averiguaciones para dar con el presunto autor. Mediante entrevistas realizadas a vecinos, lograron establecer el posible paradero del involucrado.

Con la información obtenida, los agentes se dirigieron hasta un domicilio donde localizaron y demoraron al hombre buscado, quien fue trasladado hacia la Comisaria Decimocuarta y posteriormente puesto a disposición de la Justicia.

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