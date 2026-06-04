MACHAGAI RECUPERARON ELEMENTOS SUSTRAÍDOS TRAS UN HURTO EN UNA VIVIENDA

Los bienes fueron hallados ocultos en un terreno baldío ubicado a pocos metros del lugar del hecho.

Ayer, en horas de la noche, los agentes de la comisaría local llevaron a cabo un procedimiento en el barrio 49 Viviendas, luego de que un hombre de 31 años denunciara que personas desconocidas ingresaron a su casa y sustrajeron varios bienes.

Tras la denuncia, personal del servicio externo inició tareas investigativas y entrevistas con vecinos de la zona. Como resultado, obtuvieron información que indicaba que los elementos sustraídos se encontrarían ocultos en un terreno baldío cercano al domicilio damnificado.

Al realizar un rastrillaje, los efectivos lograron recuperar un tubo de gas, un ventilador de pie, un termo y un cuchillo, todos denunciados como sustraídos.

Asimismo, conforme a las averiguaciones realizadas, los presuntos autores del hecho serían dos hombres y una mujer.

Finalmente, se dio intervención al fiscal de turno, quien dispuso la entrega de los bienes recuperados a su propietario y continúan investigando para dar con los autores del hecho.

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