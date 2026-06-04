RESISTENCIA  TRAS LAS REJAS: ANDABA POR LA VÍA PÚBLICA CON 37 BOCHITAS DE DROGA

Personal de la Dirección Consumos Problemáticos realizó la prueba de campo.

Esta madrugada, un joven fue detenido por personal de la División Operaciones Motorizadas Lice. Tenía en su poder varias dosis de cocaína.

Alrededor de las 3:45, los motorizados que se encontraban realizando recorridas preventivas, al transitar por la intersección de avenida 25 de Mayo y calle Juan XXIII, interceptaron el paso de un joven de 22 años.

Al requisarlo, hallaron en su poder 37 envoltorios con una sustancia blanca. Por ello, solicitaron la colaboración del personal de Drogas.

Una vez en el lugar, los efectivos realizaron la prueba de campo arrojando como resultado, cocaína con un peso de 8 gramos.

Finalmente por disposición de la Fiscalía Antidrogas N° 1 de Resistencia, se procedió al secuestro de la droga y a la aprehensión del joven por infracción a la Ley Nacional de Estupefacientes N° 23.737.

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