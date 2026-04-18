SAMEEP: TRABAJOS EN LA PLANTA POTABILIZADORA AFECTAN EL SERVICIO DEL ÁREA METROPOLITANA

La empresa Sameep informó que desde ayer, se llevan adelante tareas de mantenimiento en válvulas ubicadas en el múltiple de impulsión y en cañerías de salida hacia las cisternas de la Planta Potabilizadora N° 2 de Barranqueras.

Estos trabajos, sumados a una brusca descarga del río Negro, generaron complicaciones en la captación de agua cruda. Como consecuencia, se produjo una disminución del caudal impulsado hacia los centros de distribución, lo que afecta la presión del servicio de agua potable en gran parte del Área Metropolitana del Gran Resistencia.

Desde la empresa indicaron que equipos técnicos se encuentran trabajando en el lugar con el objetivo de restablecer el servicio a la brevedad en las zonas afectadas.

El gerente general de Sameep, ingeniero Edgardo Altamirano, explicó que “estas acciones apuntan a mejorar el servicio tanto en calidad como en continuidad de producción, contemplando tareas de mantenimiento correctivo y preventivo dentro del proceso de potabilización”.

Por su parte, el gerente de Producción, ingeniero Aníbal Aquino, detalló que “estos trabajos son necesarios debido a que el río Negro arrastra carrizales, sedimentos y restos vegetales que provocan el taponamiento de los canastos de las bombas y de las cañerías que transportan agua cruda”.

En ese sentido, precisó que se realizaron tareas de limpieza en la toma de agua cruda de la Planta Potabilizadora N° 2, que abastece al AMGR, así como también en los canastos de los equipos de la obra de toma.

Además, en el marco de las tareas de desobstrucción de carrizales, troncos y ramas, colaboran equipos del COE pertenecientes a la Policía del Chaco, a quienes la empresa agradeció por su rápida intervención.

Aquino también señaló que, ante la disminución de caudales desde la estación de bombeo, se están ejecutando intervenciones en equipos de bombeo, tableros y arrancadores para normalizar el servicio en el menor tiempo posible. “El equipo de impulsión que se está interviniendo es el de mayor potencia de la sala de bombeo, compuesto por tres equipos de eje horizontal y dos de eje vertical”, detalló.

Finalmente, el funcionario pidió comprensión a los usuarios por las molestias ocasionadas y aseguró que “estos trabajos redundarán en una mejora sustancial de la calidad del servicio”.

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