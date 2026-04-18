HORROR EN ARGENTINA | IDENTIFICAN AL PARAGUAYO HALLADO MUERTO Y «EMPAREDADO»

COLÓN, ARGENTINA. Lo que parecía una desaparición terminó en un hallazgo macabro que conmociona a la comunidad paraguaya. Tras días de incertidumbre, se confirmó que el cuerpo hallado oculto dentro de una pared en una obra en construcción pertenece a JORGE OSVALDO GIMÉNEZ AMARILLA (52), oriundo de Asunción.

UN CRIMEN PREMEDITADO

Jorge trabajaba como sereno en el lugar donde fue encontrado. El hallazgo se produjo luego de que obreros de la construcción detectaran manchas de sangre que brotaban de uno de los muros. Al derribar la estructura, encontraron el cadáver oculto con materiales de obra, una técnica clara de ocultamiento para ganar tiempo.

La identificación fue posible gracias a un trabajo conjunto entre la Policía argentina y la Policía Nacional del Paraguay, logrando obtener huellas dactilares a pesar del estado del cuerpo.

ANÁLISIS DE PRENSA 7 PARAGUAY: JUSTICIA PARA JORGE

LA CRUELDAD DEL ASESINO: Emparedar a una persona no es un acto impulsivo; requiere tiempo, materiales y una frialdad absoluta. Quien cometió este hecho conocía los movimientos de la obra y buscaba que el cuerpo nunca fuera encontrado. Estamos ante un homicidio con sello de alevosía.

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