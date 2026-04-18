“UNIDAD, ORGANIZACIÓN Y SOLIDARIDAD” EL MENSAJE DE CAPITANICH AL PJ»

En el Congreso Provincial del PJ Chaco realizado en San Bernardo en el que participaron más de 3000 militantes, Jorge Capitanich llamó a fortalecer la unidad, la organización y la solidaridad del peronismo. Criticó duramente el modelo económico nacional, defendió la justicia social y aseguró que en 2027 el movimiento volverá a gobernar la provincia y la patria.

El exgobernador marcó los ejes de lo que será el trabajo del movimiento justicialista de cara al 2027, “hoy venimos a este congreso con una premisa clara: fortalecer la unidad, promover la organización y garantizar la solidaridad. Porque hoy más que nunca el pueblo peronista unido levantará las banderas necesarias para interpretar al pueblo argentino y al pueblo chaqueño. No cabe la menor duda de que en el año 2027 vamos a gobernar la patria y vamos a recuperar la provincia de la mano de los compañeros y compañeras elegidos por la voluntad popular”.

En esta línea destacó cuatro decisiones claves:

1. Ampliar la integración del consejo provincial del partido, para garantizar la representación de la multiplicidad de actores políticos con base territorial extendida. 2. Reuniones con 40 de los 70 consejos locales, propiciando esta mesa del congreso con 12 miembros y 13 comisiones activas, para elaborar un documento participativo que sea expresión soberana del pueblo peronista respecto a la realidad internacional, nacional, regional y provincial. 3. Definir un método transparente de selección de candidatos, con fiscalización y regulación estatal, que garantice la participación democrática sin anular la voluntad popular. Hemos planteado el debate sobre la boleta única como instrumento interesante. 4. Reflexión sobre la realidad internacional y nacional: el peronismo trabaja por la paz, nunca por la guerra. Propiciamos la neutralidad en los conflictos internacionales y alzamos la voz para que el mundo tenga paz.

Tambíen hubo lugar en el discurso de Capitanich para un homenaje al Papa Francisco, “el Papa de los pobres”, destacando su legado de fraternidad y diálogo.

Así, dio pié para realizar una crítica al modelo económico de Javier Milei y Zdero, al que acusó de destruir la estructura productiva y social del país: “Se han cerrado 25.000 pequeñas y medianas empresas y se destruyeron más de 300.000 empleos formales”. “La gente no puede pagar la luz, el alquiler, la carne o la leche de sus hijos”.

Rechazó la reforma laboral y la baja de imputabilidad juvenil, defendiendo la protección de la niñez y la inversión en ciencia, tecnología y obra pública. Señaló el cierre de panaderías, quioscos y empresas como consecuencia de un modelo oligárquico que gobierna para pocos.

En relación a la provincia, recordó que Chaco tenía superávit fiscal y hoy está en déficit: “Este gobernador se arrodilla ante la política de Milei. Pasamos del superávit al déficit.

Denunció la caída de recursos para educación, salud y seguridad, y afirmó: “Las heridas de nuestro pueblo no se resuelven con balas ni con la policía, se resuelven con inclusión social y justicia social”.

Finalmente, planteó la necesidad de un programa de gobierno claro, transparente y consensuado, con equilibrio fiscal, combate a la evasión, inversión en infraestructura y estabilidad económica.

Concluyó con un mensaje de esperanza: “En el 2027 vamos a gobernar la patria y la provincia, con responsabilidad, convicción y compromiso. Los días más felices de nuestra historia siempre fueron peronistas y serán peronistas, en tanto y en cuanto garanticemos la felicidad del pueblo, la grandeza de la patria y nuestras banderas históricas de independencia económica, soberanía política y justicia social”.

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