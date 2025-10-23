SAMEEP REPARÓ UN TRAMO DEL ACUEDUCTO NORTE Y SE RESTABLECE EL SERVICIO EN LAS ZONAS AFECTADAS

PORTICO NOTICIAS 3644-405972 / 3644-404921 _PORTICO FM 3644-688080

Atendiendo a las demandas de los usuarios y respondiendo los inconvenientes surgidos, desde SAMEEP, se llevó adelante la reparación del Acueducto Norte, tras detectarse la rotura de un caño PVC de 500 milímetros sobre avenida Felipe Gallardo, entre calle Viraro y avenida San Martín, en Barranqueras.

Una vez finalizadas las tareas, a cargo de personal de Redes de agua zona norte, el servicio se fue restableciendo gradualmente con la presión y el caudal adecuado.

De esta manera, se normaliza el servicio de agua potable en la zona norte de Resistencia, así como en Villa Fabiana Norte y Sur, barrios Caraguatá, Autódromo, Villa Cristo Rey, Don Santiago, y sectores detrás del Hipermercado, junto a las localidades de Colonia Benítez y Margarita Belén. “Valoramos enormemente el gran despliegue y esfuerzo de los agentes para ejecutarlas, sin importar la hora ni la fecha en que deban hacerse”, remarcó el presidente, Ing. Nicolás Diez.

“Estas intervenciones responden a la premisa que nos encomienda el gobernador Leandro Zdero, de responder inmediatamente a todos los inconvenientes que vayan surgiendo y dar respuestas a los usuarios”, expresó el ingeniero Diez.

Finalmente, el gerente de Servicios, Maximiliano San Martín señaló que “el inconveniente fue detectado por personal técnico durante una inspección de rutina y de inmediato se activó el operativo de reparación con el objetivo de minimizar el impacto en el servicio y restablecer la presión habitual en el menor tiempo posible”.

Relacionado