CHACO SE CONSOLIDA COMO POTENCIA GANADERA: LLEGA LA EXPO BRANGUS Y BRAHMAN PRIMAVERA 2025

Del 28 al 31 de octubre, en la Sociedad Rural El Zapallar de General San Martín, se realizará la 4ª edición de la Expo Brangus Primavera y la 1ª edición de la Expo Brahman Primavera, con la participación de 50 cabañas y 30 empresas ganaderas.

El ministro de Producción y Desarrollo Económico Sostenible, Oscar Dudik, anunció la realización del evento ganadero que convertirá a Chaco en epicentro de la genética y la producción bovina del norte argentino. Dudik destacó el potencial ganadero chaqueño y el trabajo sostenido de las cabañas y productores locales, que se refleja en la amplia convocatoria. “La participación de 50 cabañas y la visita de productores de distintas provincias y del exterior muestran el crecimiento y la fortaleza del sector ganadero del Chaco”, afirmó.

El ministro reiteró la invitación a la comunidad productiva a acompañar el evento, que contará con exposición, jura y remates de las razas Brangus y Brahman, además de charlas técnicas y rondas comerciales. “Desde el Gobierno seguimos fortaleciendo el trabajo conjunto entre el sector público y privado, para que Chaco siga produciendo con carácter sostenible y sustentable”, remarcó.

Del anuncio participaron la subsecretaria de Ganadería, Mariela Kasko; el subsecretario Julio Fantín; el presidente de la Asociación Brahman Argentina, Miguel Pibernus; el presidente de la Sociedad Rural El Zapallar, Claudio Farana; y el titular de O’Farrel SRL, Santiago Cruz.

Por su parte, Kasko subrayó que “estas exposiciones son una vidriera que muestra el potencial productivo de la provincia”, y destacó la numerosa participación de cabañas chaqueñas.

El presidente de la Asociación Brahman Argentina celebró la realización de la primera exposición de la raza en la provincia, con la presencia de más de 90 animales provenientes de Chaco, Santa Fe, Formosa, Corrientes, Salta y Santiago del Estero. “La alta participación convierte a esta exposición en la segunda más importante del país”, afirmó Pibernus.

En tanto, Farana resaltó que el evento contará con 35 cabañas Brangus, de las cuales la mitad son chaqueñas, además de 30 empresas del sector. “Será una exposición de gran nivel, con la presencia de empresarios de Paraguay, Brasil y Uruguay”, anticipó.

La doble exposición ganadera promete ser una verdadera fiesta del campo chaqueño, que pondrá en valor la genética, la innovación y la sustentabilidad del trabajo productivo local.

