DNI ELECTRONICO: QUIENES DEBEN ACTUALIZARLO Y QUE CAMBIA CON EL NUEVO FORMATO

El nuevo Documento Nacional de Identidad electrónico ya está en circulación en todo el país, con mejoras en seguridad, durabilidad y verificación de datos. Aunque convive con el formato anterior, no todos los ciudadanos están obligados a renovarlo de inmediato.

Desde abril comenzó la emisión del DNI de última generación, una credencial fabricada en policarbonato, con chip incorporado y sistemas de validación mediante códigos QR. El objetivo es reducir falsificaciones y agilizar controles tanto en trámites administrativos como en viajes internacionales.

El rediseño no es solo estético. El nuevo DNI incorpora tecnología que refuerza la protección de la información personal y prolonga la vida útil del documento incluyendo chip electrónico que almacena datos encriptados y facilita verificaciones rápidas; material de policarbonato más resistente al desgaste, protecciones criptográficas avaladas por estándares internacionales, sistemas avanzados de autenticación, y datos y foto integrados al material, lo que dificulta alteraciones o falsificaciones.

¿Quiénes están obligados a renovarlo?

El cambio al nuevo formato no es masivo ni inmediato. Solo deben realizar el trámite quienes se encuentren en alguna de estas situaciones:

Menores que alcancen las edades de actualización obligatoria (5, 8 o 14 años).

Personas con el DNI vencido o próximo a vencer.

Cambios de domicilio o correcciones de datos personales.

Pérdida, robo o deterioro del documento.

Trámites vinculados a identidad de género.

En todos estos casos, el nuevo ejemplar ya se emite con el formato electrónico.

¿Cuánto cuesta tramitarlo?

Los valores varían según el tipo de trámite:

Recién nacidos (0 a 6 meses): gratuito

Primer DNI: $10.000

Actualizaciones obligatorias (5 a 8 años y 14 años): $10.000

Nuevos ejemplares por cambios o reposición: $10.000

Personas extranjeras: $20.000

El plazo de entrega estándar es de entre 30 y 40 días hábiles. Para quienes necesiten el documento con mayor urgencia, existen versiones exprés con costos más elevados.

Cómo hacer el trámite

La gestión se inicia con turno previo en el Registro Civil o en un centro del Renaper, que puede solicitarse a través de la app Mi Argentina. El día asignado hay que presentarse con la constancia correspondiente y completar el proceso.

Luego, el seguimiento se realiza online mediante el número de solicitud, y el DNI se recibe en el domicilio o se retira en la oficina elegida.

Mientras tanto, los documentos anteriores continúan siendo válidos hasta su fecha de vencimiento, por lo que no es necesario apurarse si no corresponde actualización.