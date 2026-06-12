EL RIESGO PAÍS SE ENCAMINA A CERRAR LA SEMANA CON UNA IMPORTANTE MEJORA DESPUÉS DE LA CALIFICACIÓN DE S&P
Los activos argentinos – acciones y bonos – se dirigen a terminar la semana con una buena performance.
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Los bonos en dólares cayeron frente a un mal clima global y el riesgo país volvió a superar los 500 puntos
La mejora en la calificación de S&P a la renta fija local le dio un impulso a los activos argentinos – acciones y bonos – lo que colaboró a una fuerte compresión del riesgo país.
En las noticia internacionales, este viernes debuta SpaceX en el Nasdaq con un precio de salida de u$s135 por acción, en lo que sería la mayor IPO de la historia.