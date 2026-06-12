Vie. Jun 12th, 2026

EL RIESGO PAÍS SE ENCAMINA A CERRAR LA SEMANA CON UNA IMPORTANTE MEJORA DESPUÉS DE LA CALIFICACIÓN DE S&P

por Redaccion J 3 horas atrás

Los activos argentinos – acciones y bonos – se dirigen a terminar la semana con una buena performance.

Se espera que el riesgo país sigua bajando con fuerza.

Se espera que el riesgo país sigua bajando con fuerza.

Depositphotos

La mejora en la calificación de S&P a la renta fija local le dio un impulso a los activos argentinos – acciones y bonos – lo que colaboró a una fuerte compresión del riesgo país.

En las noticia internacionales, este viernes debuta SpaceX en el Nasdaq con un precio de salida de u$s135 por acción, en lo que sería la mayor IPO de la historia.

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