UNCAUS EN PAMPA DEL INFIERNO: EDUCACIÓN, DESARROLLO Y COMPROMISO CON LA COMUNIDAD

La Universidad Nacional del Chaco Austral (Uncaus) mantiene una sólida presencia en Pampa del Infierno mediante acciones académicas, productivas, culturales y de extensión, que contribuyen al desarrollo local y la formación de recursos humanos.

Actualmente, la localidad cuenta con 33 graduados de Uncaus en carreras como Medicina, Farmacia, Ingeniería en Sistemas, Ingeniería Industrial, Ingeniería Química, Licenciatura en Nutrición y Contador Público. Además, registra 410 estudiantes activos, consolidando el acceso a la educación superior para los jóvenes de la región.

FORMACIÓN CONTINUA Y CAPACITACIÓN

A lo largo de los últimos años, numerosos vecinos participaron de propuestas de formación impulsadas por la Universidad, entre ellas, las diplomaturas en Fotografía, Gestión Cultural, Producción Musical y Streaming.

Uncaus en Pampa del Infierno.

Asimismo, durante 2024 se desarrolló el curso de Marketing Digital y E-Commerce, orientado a fortalecer competencias vinculadas a las nuevas tecnologías y el desarrollo emprendedor.

PARTICIPACIÓN EN AGRONEA PAMPA

Uncaus tuvo una destacada presencia en Agronea 2024 y 2025, movilizando a más de 70 docentes y estudiantes de carreras como Ingeniería Agronómica, Ingeniería Zootecnista, Ciencias Veterinarias, Medicina, Farmacia, Ingeniería en Sistemas, Instituto de Ambiente y Tecnicatura en Mecanización Agropecuaria.

Durante ambas ediciones se realizaron capacitaciones, actividades de transferencia tecnológica y asistencia al sector productivo. También participaron los Talleres de Cultura de la Universidad con presentaciones artísticas en el escenario principal.

Uncaus en Pampa del Infierno.

COMPROMISO CON LA SALUD COMUNITARIA – EXTENSIÓN UNIVERSITARIA

La Universidad también desarrolló importantes acciones de extensión sanitaria. Durante la pandemia de Covid-19, entre 2020 y 2022, participó en operativos del Programa Detectar mediante el Camión Sanitario Universitario y la provisión de alcohol sanitizante.

Posteriormente, durante la emergencia por dengue en 2024, Uncaus produjo y distribuyó repelentes de manera gratuita para fortalecer las acciones de prevención y protección de la comunidad.