QUIÉN ES BAUTISTA CUIÑA, EL EXNOVIO DE JUANITA TINELLI DENUNCIADO POR VIOLENCIA DE GÉNERO
El joven protagonizó un incidente con la hija de Marcelo Tinelli en un boliche de Costanera.
Bautista Cuiña es un estudiante de Administración de Empresas que cobró relevancia mediática debido a su relación sentimental y posterior conflicto judicial con la modelo Juanita Tinelli, hija del conductor televisivo Marcelo Tinelli.
Cuiña pertenece a la familia propietaria de la reconocida cadena de electrodomésticos Rodó y trabaja en el negocio junto a su hermana melliza.