Vie. Jun 12th, 2026

QUIÉN ES BAUTISTA CUIÑA, EL EXNOVIO DE JUANITA TINELLI DENUNCIADO POR VIOLENCIA DE GÉNERO

por Redaccion J 3 horas atrás

El joven protagonizó un incidente con la hija de Marcelo Tinelli en un boliche de Costanera.

Bautista Cuiña

Bautista Cuiña

Bautista Cuiña es un estudiante de Administración de Empresas que cobró relevancia mediática debido a su relación sentimental y posterior conflicto judicial con la modelo Juanita Tinelli, hija del conductor televisivo Marcelo Tinelli.

Cuiña pertenece a la familia propietaria de la reconocida cadena de electrodomésticos Rodó y trabaja en el negocio junto a su hermana melliza.

Comparte esta entrada:

Compartir en Pinterest Compartir en LinkedIn Compartir en WhatsApp Compartir en Telegram Compartir en SMS

Deja un comentario

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com