EL MUNDIAL DE EEUU (Y MÉXICO. Y CANADÁ)
El torneo y su organización no es una discusión solo sobre infraestructura ni poderío económico.
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El Mundial 2026 de Estados Unidos empezó en México y seguirá en Canadá. Acaso como una palmada en el hombro del gigante a sus vecinos, el país al que representa el equipo que le ganó 2-0 a Sudáfrica en el partido inaugural de la Copa del Mundo no siente al torneo como propio. México organizó dos Mundiales, el de Pelé (1970) y el de Maradona (1986). Este palmarés lo lleva a exigir un trato igualitario de parte de la FIFA ante el gran evento, pero no ocurre en la práctica. Estados Unidos será sede de 78 de los 104 partidos que tendrá la máxima competencia. Canadá y México se reparten los 26 restantes en partes iguales.
No es una discusión sobre infraestructura ni poderío económico, porque en ambos ítems Estados Unidos califica largamente por encima de sus limítrofes. Se trata de política, de relaciones, de economía y de cultura, por supuesto. También de alguna deuda antigua.