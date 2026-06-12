ARCA ANUNCIÓ LA FERIA FISCAL DE INVIERNO: QUÉ TRÁMITES SE FRENAN Y CUÁLES SIGUEN VIGENTES

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) confirmó este viernes las fechas de la feria fiscal de invierno 2026, que se extenderá desde el lunes 13 hasta el viernes 24 de julio, inclusive. La medida fue oficializada mediante la Resolución General 5863/2026 publicada en el Boletín Oficial.

Durante ese lapso quedarán suspendidos los plazos administrativos vinculados a distintos procedimientos tributarios, entre ellos determinaciones de oficio, sumarios, multas, descargos, intimaciones y clausuras.

La disposición busca coordinar el calendario de la administración tributaria con la feria judicial establecida por la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

Qué trámites quedan suspendidos

Mientras dure la feria fiscal, no se computarán los días hábiles administrativos para los plazos procedimentales en curso. La suspensión alcanza a:

Respuestas a requerimientos realizados por ARCA.

Determinaciones de oficio.

Sumarios administrativos.

Multas, descargos y clausuras.

Intimaciones de pago.

Requerimientos y actuaciones similares.

Qué obligaciones continúan vigentes

La feria fiscal no implica una interrupción general de las obligaciones tributarias. El tributarista Sebastián Domínguez recordó que la medida no modifica las fechas de vencimiento para la presentación de declaraciones juradas ni para el pago de impuestos.

«Las presentaciones y los pagos deben realizarse en las fechas previstas, con independencia de que coincidan con el período de feria», explicó el especialista.

Por ese motivo, los contribuyentes deberán cumplir normalmente con los vencimientos establecidos por el organismo, aun cuando transcurran dentro de las dos semanas de suspensión administrativa.

Qué pasa con las notificaciones

ARCA también aclaró el tratamiento de las notificaciones emitidas durante la feria fiscal. Si el organismo comunica un acto administrativo dentro de ese período, la notificación se considerará realizada el 27 de julio de 2026, conforme lo establece el artículo 100 de la Ley 11.683.

En consecuencia, los plazos para responder o actuar comenzarán a correr desde el primer día hábil siguiente, es decir, el 28 de julio.

Además, el esquema de suspensión será uniforme en todas las dependencias del país, independientemente de los feriados judiciales que puedan disponer las distintas jurisdicciones federales.

La resolución tampoco altera los plazos de prescripción de las facultades del Estado para determinar, fiscalizar o exigir el pago de tributos.