PERSONAS CON DISCAPACIDAD PODRÁN ACCEDER AL BOLETO GRATUITO DIRECTAMENTE CON LA SUBE

El Gobierno nacional anunció una modificación en el sistema de acceso al transporte público gratuito para personas con discapacidad. A partir del 19 de junio, el beneficio podrá utilizarse directamente mediante la tarjeta SUBE en colectivos y trenes de jurisdicción nacional.

La medida fue comunicada por el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, quien explicó que ya no será necesario exhibir el Certificado Único de Discapacidad (CUD) al momento de viajar para acceder al descuento del 100% en la tarifa.

Según informó el funcionario, las personas alcanzadas por el beneficio deberán realizar previamente un trámite de vinculación entre su condición y la tarjeta SUBE. El procedimiento podrá completarse a través del sitio web oficial del sistema.

«La nueva modalidad convivirá con el sistema actual y comenzará a implementarse en los servicios de jurisdicción nacional, con el objetivo de extenderse progresivamente al resto del país», señaló Adorni a través de una publicación en la red social X.

De esta manera, el Gobierno busca simplificar el acceso al beneficio y agilizar los controles mediante la integración de la información en la tarjeta utilizada para el pago del transporte público.

La implementación inicial alcanzará a los servicios bajo jurisdicción nacional, mientras que la expansión a otras provincias y municipios dependerá de la adhesión progresiva de los distintos sistemas de transporte.