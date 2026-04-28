CASTELLI: DETIENEN A UN HOMBRE POR MALTRATO ANIMAL TRAS LA INTOXICACIÓN DE SUS PERROS.

Este lunes, un comerciante de 55 años fue aprehendido en una causa por «Supuesto Maltrato Animal», luego de que un vecino denunciara el estado de abandono y las agresiones sufridas por dos caninos en un terreno baldío de la calle Dr. Vázquez.

La intervención policial se inició tras el llamado de los vecinos a los servicios de emergencia y a protectoras de animales, alertando que uno de los perros presentaba convulsiones sin recibir asistencia. Según la denuncia, el propietario se presentó horas más tarde, reaccionó de forma violenta contra los presentes y retiró al animal enfermo en una camioneta con rumbo desconocido.

Efectivos de la División Operaciones iniciaron una investigación que permitió localizar al hombre y al canino en una zona rural conocida como Paraje Colonia El 44. El propietario accedió a trasladar al animal para que fuera examinado por el médico veterinario policial.

El diagnóstico médico veterinario indicó que el perro presentaba un cuadro de intoxicación por rodenticidas anticoagulantes, con pérdida de coordinación, temblores musculares y falta de oxígeno, arrojando un pronóstico reservado debido al compromiso de su sistema nervioso.

Ante esta situación, la Fiscalía de Investigación Rural y Ambiental de General San Martín dispuso:

La aprehensión inmediata del propietario del animal.

El secuestro formal de la camioneta Toyota Hilux utilizada para el traslado.

El alojamiento del detenido en la Comisaría Primera de la ciudad.

El denunciante, por su parte, hizo responsable al ahora detenido por cualquier daño que pudiera sufrir su familia o comercio, debido a las amenazas recibidas durante el operativo.

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