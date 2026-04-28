HABLO UNO DE LOS MEDICOS DE LA CLINICA DEL HORROR DE VILLA BALLESTER

El caso tomó estado público luego de que la Justicia Federal iniciara la búsqueda de una menor de 12 años oriunda de Santiago del Estero, embarazada como consecuencia de una violación. En ese contexto, la Policía bonaerense allanó el centro médico y encontró restos fetales que, según se explicó posteriormente, estaban descartados conforme a las normas vigentes para residuos patogénicos.

Levy remarcó que tanto la paciente como su madre “se encuentran en buen estado de salud” y que ya regresaron a su provincia de origen. Además, subrayó la disposición del equipo médico para colaborar con la investigación judicial: “Estamos a entera disposición del fiscal para lo que necesite”.

El ginecólogo insistió en que el procedimiento fue correcto desde el punto de vista médico y legal. “Estoy con la convicción firme de que lo llevado a cabo está dentro de los protocolos médicos y del marco de la ley. Fue un aborto en el marco de la ley”, sostuvo. Y agregó: “En todo momento la niña y la madre actuaron de forma autónoma y voluntaria”.

Por su parte, el Ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires difundió el lunes un comunicado tras realizar una inspección en el establecimiento. Allí se indicó que se llevó a cabo un procedimiento de fiscalización para evaluar las condiciones sanitarias y de seguridad.

Según el informe oficial, se detectaron “infracciones menores”, como humedad en una sala de cirugía y la falta de una lámpara cialítica, situaciones para las cuales se otorgó un plazo de adecuación, tal como establece la normativa vigente. “De ninguna manera estas faltas constituyen motivo de clausura ni implican la interrupción de su funcionamiento”, aclararon.

Asimismo, desde la cartera sanitaria recordaron el marco legal vigente: hasta la semana 14 inclusive se puede realizar una Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE), mientras que a partir de la semana 15 corresponde la Interrupción Legal del Embarazo (ILE) por causales como riesgo para la salud, la vida o en casos de violación, sin límite de edad gestacional.

En ese sentido, el informe también confirmó que los residuos derivados de los procedimientos “se encontraban correctamente dispuestos en bolsas rojas”, conforme a la normativa para residuos patogénicos en establecimientos de salud.