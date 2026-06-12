CICLO DE CINE CCU FRESA Y CHOCOLATE: LA PELÍCULA PROHIBIDA QUE ROMPIÓ TABÚES Y ENAMORÓ AL MUNDO

Este viernes 12 de junio a las 19hs en el Salón de Parquet del Centro Cultural Universitario de la UNNE se proyecta la revolucionaria película cubana, que sigue siendo símbolo de libertad, amistad y resistencia frente a la intolerancia. La entrada es libre y gratuita.

Como hace dos años, el ciclo de cine forma parte metodológica del curso del Centro Cultural Universitario “La vuelta al mundo en 80 planos. Historia del cine mundial, sus peripecias y avatares hasta nuestros días”, e invita a los amantes del 7mo arte a recorrer la historia del cine a través de películas clásicas y modernas. Así, todos los viernes a las 19hs en el Salón de Parquet (segundo piso del CCU, Córdoba 788, Corrientes) se proyectan films.

Durante los encuentros se fomenta la observación activa, el análisis argumentado y la reflexión crítica, entendiendo el cine como una práctica artística, cultural y social que dialoga con su tiempo histórico.

Este viernes 12 de junio a las 19hs se proyectará: «Fresa y Chocolate» de Gutiérrez Alea (1994 – Cuba). La película cuenta la historia de David (Vladimir Cruz), un comunista convencido que estudia sociología en la Universidad de La Habana. Diego (Jorge Perugorría) es un artista homosexual acosado por la homofobia del régimen castrista. A pesar de las abismales diferencias que los separan, entre ellos surge una profunda amistad.

Los siguientes viernes se proyectarán:

Viernes 19 de junio, 19hs: «Con ánimo de amar» Won Kar Wei (China – Japón 2000)

Viernes 26 de junio, 19hs: «La ola» Denis Gansel (Alemania – 2008)

Viernes 3 de julio, 19hs: «La cocina» Alonso Ruizpalacio (Mexico – EEUU 2023)

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