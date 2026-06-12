BARRANQUERAS INVESTIGAN UNA PELEA ENTRE VECINOS: SECUESTRARON ARMAS Y ELEMENTOS DE DUDOSA PROCEDENCIA

Una intervención policial por un desorden en la vía pública derivó en una investigación por lesiones y amenazas entre vecinos en la ciudad de Barranqueras.

El hecho ocurrió durante la mañana de este viernes en la intersección de avenida Gaboto y Maipú, donde los efectivos de la Comisaria Primera de Barranqueras demoraron a un hombre de 30 años que llevaba consigo una señal de tránsito y otros elementos de procedencia dudosa. Además, se secuestró un cuchillo hallado en las inmediaciones.

En el lugar, un vecino de 40 años manifestó que el demorado y otro sujeto se habían presentado previamente en su domicilio para insultarlo y agredirlo con distintos objetos, por lo que fue invitado a formalizar la denuncia correspondiente.

Minutos después, la Policía tomó conocimiento del ingreso de un hombre de 33 años al Hospital Eva Perón, donde fue diagnosticado con una herida cortante en el cuero cabelludo. Tras recibir atención médica fue dado de alta y denunció haber sido atacado con un machete por el hombre de 40 años, con quien mantiene conflictos de vieja data.

Según las actuaciones, las diferencias entre las partes estarían vinculadas a problemas personales y familiares que se arrastran desde hace tiempo. La Fiscalía en turno dispuso la notificación en libertad del demorado por una causa de supuesto encubrimiento y ordenó continuar con las diligencias para esclarecer lo ocurrido.

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