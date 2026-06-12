JUAN JOSE CASTELLI DEMORARON A UN JOVEN QUE PORTABA UN CUCHILLO ENTRE SUS PRENDAS

El procedimiento se realizó durante un control de identificación en Juan José Castelli. Los efectivos secuestraron un cuchillo que el joven llevaba oculto en la cintura y dieron intervención al Juzgado de Faltas local.

Durante un operativo de prevención realizado en Juan José Castelli, efectivos de la Comisaría Primera demoraron a un joven de 19 años que portaba un cuchillo entre sus prendas de vestir.

El procedimiento tuvo lugar sobre la prolongación norte de la avenida Güemes, donde los uniformados identificaron a un sujeto y realizaron un palpado preventivo. En ese contexto, detectaron que llevaba oculto en la zona de la cintura un cuchillo tipo serrucho con cabo de madera, el cual fue secuestrado bajo las formalidades legales correspondientes.

Posteriormente, el joven fue trasladado a la dependencia policial y examinado por personal médico, que constató la ausencia de lesiones físicas recientes. Asimismo, el informe señaló la presencia de signos compatibles con una posible intoxicación alcohólica o por otras sustancias.

Puesta en conocimiento la magistratura interviniente, se dispuso la notificación de las actuaciones contravencionales correspondientes por infracción a la Ley 850-J, medida que se concretará una vez que el demorado se encuentre en condiciones de comprender el acto procesal.

El arma blanca quedó secuestrada a disposición de la autoridad competente.

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