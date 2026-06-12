ARRESTARON A UN HOMBRE QUE ROBÓ BEBIDAS ALCOHÓLICAS POR UN VALOR DE $600.000

El encargado de un supermercado céntrico de Sáenz Peña denunció que detectó a una pareja robando diferentes bebidas alcohólicas, en la jornada del jueves.

Los acusados fueron identificados a través de los registros de las cámaras de seguridad del local, mientras que los elementos robados fueron cuatro botellas de whisky Johnnie Walker Doble Black y otras dos de vodka marca Absolut, alcanzando el total del botín un valor de $600.000.

Tras conocer la identidad del sospechoso, la Policía confirmó que se trataba de un sujeto con domicilios de paso en las provincias de Corrientes y Misiones, y que arrastraba un largo historial delictivo de la misma modalidad.

En ese contexto, se esperaba que el criminal volviera al mismo supermercado para cometer un nuevo robo, por lo que los uniformados, junto al personal del local, montaron un operativo en horas del mediodía para atrapar al ladrón, que apareció cerca de las 12 y fue arrestado en el lugar.

La fiscalía interviniente ordenó que el detenido sea trasladado a la dependencia policial y notificado en la causa por supuesto hurto. Asimismo, emitieron una orden de captura contra una mujer que lo habría acompañado a cometer otros ilícitos en la jornada del 6 de junio.