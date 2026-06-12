ESTE VIERNES: SE INAUGURÓ LA 3ª JORNADA DE DERECHO MUNICIPAL Y POLÍTICAS PÚBLICAS EN SÁENZ PEÑA

Con una amplia participación de intendentes, técnicos, itrabajadores municipales y funcionarios de toda la provincia, este viernes comenzó en Presidencia Roque Sáenz Peña la 3ª Jornada de Derecho Municipal y Políticas Públicas, un espacio de capacitación destinado a fortalecer la gestión local mediante herramientas técnicas, jurídicas y administrativas que contribuyan a mejorar la calidad de vida de los vecinos.

La apertura estuvo encabezada por el secretario de Asuntos Estratégicos, Marcos Resico, junto a la secretaria de coordinación de Gabinete, Carolina Meiriño y el subsecretario de Municipios, Marcelo Barrios. La actividad se extenderá hasta este sábado y reúne además a representantes de provincias vecinas como Corrientes y Santiago del Estero.

Durante su intervención, Resico destacó el compromiso del Gobierno provincial con el fortalecimiento institucional de los municipios y remarcó la importancia de brindar herramientas que permitan mejorar la gestión pública en cada localidad. “El Gobierno Provincial trabaja permanentemente para brindar todas las herramientas necesarias para que cada municipio chaqueño pueda aplicarlas en sus territorios y acercar soluciones concretas a los vecinos”, expresó.

Asimismo, valoró el nivel académico de las jornadas y la participación de especialistas reconocidos a nivel nacional en materia de derecho municipal y políticas públicas. “Los disertantes son académicos y autores de importantes publicaciones vinculadas a la gestión municipal. Esto le otorga un gran prestigio a la jornada y la convierte en una instancia muy provechosa para todos los participantes”, sostuvo.

El funcionario señaló además que la capacitación permanente resulta fundamental para el desarrollo institucional de los gobiernos locales y para el diseño de políticas vinculadas al crecimiento urbano, la infraestructura vial y la planificación estratégica. “Seguiremos trabajando en la capacitación de los municipios porque entendemos que es una herramienta clave para fortalecer la gestión y acompañar su desarrollo”, agregó.

Trabajo coordinado ante la llegada de El Niño

Uno de los ejes centrales de esta edición es la preparación de los municipios ante la posible llegada del fenómeno climático de El Niño y la articulación de acciones con el Comité de Emergencia Provincial.

En ese marco, participaron técnicos y representantes de organismos estratégicos como la Administración Provincial del Agua (APA), Protección Civil, el Ministerio de Desarrollo Humano y otras áreas involucradas en la prevención y atención de contingencias climáticas. “Esperamos que el fenómeno de El Niño tenga el menor impacto posible, pero debemos trabajar desde la anticipación. Por eso estamos acercando a los municipios herramientas técnicas, informativas y administrativas, además de coordinar y dejar en claro las responsabilidades de cada una de las partes”, explicó Resico.

La capacitación busca fortalecer la capacidad de respuesta de los gobiernos locales ante eventuales emergencias hídricas, promoviendo una planificación conjunta entre Provincia y municipios para minimizar riesgos y brindar respuestas rápidas a la población.

Acompañaron la apertura de estas jornadas: el intendente de Sáenz Peña, Bruno Cipolini; el ministro de Gobierno, Carim Peche; el ministro de Desarrollo Humano, Diego Gutiérrez; el subsecretario de Protección Civil, Gustavo Santo; la vocal de Lotería Chaqueña, Gabriela Galarza; el presidente de la Administración Provincial del Agua, Jorge Pilar; el presidente de Ecom Chaco, Adrián Veleff; el subadministrador de Vialidad Provincial, Gustavo De Martini; la subsecretaria de Desarrollo Territorial, Alicia Ogara; además de intendentes, concejales y representantes de municipios de toda la provincia.

Relacionado