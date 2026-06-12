EN EL 114° ANIVERSARIO DE GENERAL CAPDEVILA, ZDERO REAFIRMÓ EL TRABAJO CONJUNTO PARA EL DESARROLLO LOCAL

General Capdevila celebró este viernes su 114° aniversario con un emotivo acto encabezado por el gobernador del Chaco, Leandro Zdero junto a la intendente Karina Acerbo, quienes destacaron la historia, el esfuerzo de sus habitantes y el trabajo conjunto para impulsar el desarrollo de la comunidad.

Durante su mensaje, el gobernador Zdero agradeció el cálido recibimiento de los vecinos y remarcó la importancia de preservar la identidad y el sentido de pertenencia de cada localidad chaqueña. “Estar acá es ratificar nuestra historia, el esfuerzo, el sacrificio, pero también los logros de una comunidad que trabaja todos los días para construir un futuro mejor”, expresó.

El mandatario provincial valoró el crecimiento de General Capdevila y destacó la tranquilidad, sencillez y compromiso de sus habitantes. Asimismo, llamó a seguir cuidando y fortaleciendo cada espacio de la localidad para mantenerla como “un rincón hermoso de nuestra provincia”.

REPARACIÓN DE LA RUTA 89

En otro tramo de su discurso, el gobernador Zdero se refirió a la situación de la Ruta Nacional Nº 89, una vía estratégica para la región que actualmente presenta un importante deterioro. En ese sentido, recordó que el Gobierno provincial logró gestionar ante Nación el llamado a licitación para su reparación. “Esperamos que en agosto se abran los pliegos para conocer la empresa que llevará adelante la obra. Esta ruta es fundamental para la conectividad, la producción y el desarrollo de esta zona tan pujante de la provincia”, señaló.

Además, resaltó el rol del interior profundo en la construcción del Chaco y reivindicó el aporte de productores, trabajadores y vecinos que día a día contribuyen al crecimiento provincial. “Vamos a seguir trabajando por una mejor educación, más seguridad, una mejor salud y más oportunidades para la producción. Queremos que a Capdevila y a todo el Chaco les vaya bien”, afirmó.

Por su parte, la intendente Karina Acerbo agradeció “la presencia del Gobernador Zdero y por su acompañamiento a la comunidad”.

La jornada concluyó con un reconocimiento a los pobladores históricos de la localidad y un mensaje de unidad y esperanza para seguir construyendo el futuro de General Capdevila. “Brindo por muchos años más de trabajo y crecimiento. Feliz cumpleaños, mi querido General Capdevila”, concluyó emocionada la intendente.

Acompañaron este nuevo aniversario, la senadora Silvana Schneider; el ministro de Infraestructura, Hugo Domínguez; el administrador de Vialidad Provincial, Omar Canela; intendentes; demás autoridades provinciales y municipales.

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