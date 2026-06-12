IRÁN VS. NUEVA ZELANDA POR EL MUNDIAL 2026: HORARIO, FORMACIONES Y TV
El encuentro, correspondiente a la primera fecha del Grupo G, se disputa en el SoFi Stadium de Los Ángeles. Descubrí todos los detalles en la nota.
Irán y Nueva Zelanda, con la presencia de Tim Payne, se enfrentan este lunes en el SoFi Stadium de Los Ángeles, por la primera fecha del Grupo G del Mundial 2026, en una zona que también comparten Bélgica y Egipto y que aparece como una de las más parejas del certamen.
El partido, que comenzará a las 22 (Argentina), podrá verse en vivo a través de DSports y TyC Sports e impartirá justicia el mexicano César Ramos.
El encuentro representa una oportunidad clave para dos selecciones que buscan hacer historia: tanto Irán como Nueva Zelanda intentarán, por primera vez, superar la fase de grupos en una Copa del Mundo.
El seleccionado iraní disputará su séptimo Mundial y en la previa mostró solidez con victorias ante Gambia y Malí, resultados que reforzaron su confianza de cara al debut.
Nueva Zelanda, por su parte, participa de su tercera Copa del Mundo y busca dar un salto de calidad en su rendimiento histórico. El equipo llega con resultados adversos en la preparación, incluyendo una dura derrota ante Haití y una caída ajustada frente a Inglaterra.
El antecedente más reciente entre ambos equipos se remonta a 2003, con triunfo 3 a 0 para Irán, mientras que el otro cruce data de 1973 y terminó igualado sin goles.
Formaciones de Irán vs. Nueva Zelanda por el Mundial 2026
Irán: Beiranvand; Razaeian, Kanaani, Khalilzadeh, Mohammadi; Ezatolahi, Ghoddos, Noorafkan; Jahanbakhsh, Taremi, Ghayedi. DT: Amir Ghalenoei.
Nueva Zelanda: Crocombe; Payne, Bindon, Boxall, Cacace; Joe Bell, Stamenic; Just, Garbett, Singh; Wood. DT: Darren Bazeley.
Horario y televisación
- Hora: 22:00
- TV: TyC Sports y DSports
- Árbitro: César Ramos
- Estadio: SoFi Stadium Los Ángeles