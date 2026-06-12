IRÁN VS. NUEVA ZELANDA POR EL MUNDIAL 2026: HORARIO, FORMACIONES Y TV

El seleccionado iraní disputará su séptimo Mundial y en la previa mostró solidez con victorias ante Gambia y Malí, resultados que reforzaron su confianza de cara al debut.

Nueva Zelanda, por su parte, participa de su tercera Copa del Mundo y busca dar un salto de calidad en su rendimiento histórico. El equipo llega con resultados adversos en la preparación, incluyendo una dura derrota ante Haití y una caída ajustada frente a Inglaterra.

El antecedente más reciente entre ambos equipos se remonta a 2003, con triunfo 3 a 0 para Irán, mientras que el otro cruce data de 1973 y terminó igualado sin goles.

Formaciones de Irán vs. Nueva Zelanda por el Mundial 2026

Irán: Beiranvand; Razaeian, Kanaani, Khalilzadeh, Mohammadi; Ezatolahi, Ghoddos, Noorafkan; Jahanbakhsh, Taremi, Ghayedi. DT: Amir Ghalenoei.

Nueva Zelanda: Crocombe; Payne, Bindon, Boxall, Cacace; Joe Bell, Stamenic; Just, Garbett, Singh; Wood. DT: Darren Bazeley.

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