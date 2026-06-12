LA RÁPIDA INTERVENCIÓN POLICIAL PERMITIÓ UBICAR A UN JOVEN EN VILLA ORO

La Policía logró localizar este viernes a un joven de 20 años que era intensamente buscado tras una denuncia por desaparición de persona realizada por su madre en la ciudad de Fontana.

Luego de recibir información sobre una posible ubicación, efectivos de la Comisaría Segunda y de la Comisaría Tercera de Fontana coordinaron un operativo de búsqueda en el barrio Villa Oro.

Durante el procedimiento, los agentes recorrieron distintos sectores del barrio, entrevistaron a vecinos y difundieron imágenes del joven y de su novia para obtener datos que permitieran establecer su paradero.

Las averiguaciones dieron resultado cuando una vecina reconoció a la joven buscada en las fotografías y aportó información sobre un domicilio de la zona. Al llegar al lugar, los efectivos fueron atendidos por la adolescente y, momentos después, se presentó el joven, quien se encontraba en perfectas condiciones de salud.

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