Sáb. Jun 13th, 2026

ANSES: EL BONO DE HASTA $450.000 QUE RECIBIRÁ UN GRUPO DE BENEFICIARIOS

por Redaccion J 3 horas atrás

Con el nuevo índice de inflación confirmado, el organismo actualizará los montos de las prestaciones según lo establecido por la ley vigente.

El bono de hasta $450.000 que recibirán un grupo de beneficiarios.

El bono de hasta $450.000 que recibirán un grupo de beneficiarios.

Desde junio de 2026, la ANSES aplicará un nuevo aumento para la AUH y otras prestaciones sociales, tomando como referencia el último dato de inflación difundido por el INDEC. La suba también alcanzará a distintas asignaciones familiares.

El actual esquema de movilidad establece actualizaciones mensuales atadas al IPC. Así, la ANSES ajusta jubilaciones, pensiones y beneficios como la AUH, modificando los montos que cobrarán millones de familias argentinas en el próximo calendario de pagos.

Quiénes cobran casi $450.000 en junio

El monto corresponde a familias que perciben la Asignación Universal por Hijo por discapacidad y, además, reciben la Tarjeta Alimentar.

En junio, los valores vigentes son los siguientes:

  • AUH por hijo con discapacidad: $377.530,06
  • Tarjeta Alimentar: $72.250

De esta manera, el total que se acredita durante el mes alcanza los $449.780,06.

Cuánto paga la Tarjeta Alimentar

La Tarjeta Alimentar sigue destinada a titulares de la AUH, Asignación por Embarazo y Pensiones No Contributivas. La ANSES acredita el beneficio automáticamente junto al haber mensual, sin inscripción previa. Ahora, los montos de la Tarjeta Alimentar son estos:

  • Familias con un hijo: $72.250
  • Familias con dos hijos: $112.936
  • Familias con tres hijos o más: $149.062

La suma entre la AUH y la Tarjeta Alimentar permite elevar significativamente los ingresos mensuales de muchas familias. El monto final varía según la cantidad de hijos incluidos dentro del beneficio y las prestaciones que cobre cada hogar.

Calendario de pagos de AUH en junio

Las fechas son:

  • DNI terminados en 0: 8 de junio
  • DNI terminados en 1: 9 de junio
  • DNI terminados en 2: 10 de junio
  • DNI terminados en 3: 11 de junio
  • DNI terminados en 4: 12 de junio
  • DNI terminados en 5: 16 de junio
  • DNI terminados en 6: 17 de junio
  • DNI terminados en 7: 18 de junio
  • DNI terminados en 8: 19 de junio
  • DNI terminados en 9: 22 de junio

Los beneficiarios pueden consultar la fecha exacta de acreditación ingresando a Mi ANSES con su CUIL y Clave de la Seguridad Social.

Con el aumento de junio y la continuidad de la Tarjeta Alimentar, un grupo de familias alcanzará ingresos cercanos a los $450.000, convirtiéndose en uno de los montos más elevados dentro de las prestaciones sociales vigentes.

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