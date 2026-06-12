DUDIK PARTICIPÓ DEL FORO NACIONAL DE ECONOMÍAS REGIONALES Y CONSOLIDÓ VÍNCULOS ESTRATÉGICOS

El ministro de la Producción y el Desarrollo Económico Sostenible, Oscar Dudik, junto al subsecretario de Coordinación, Orlando Javier Morán, participaron del 1° Foro de Economías Regionales de la República Argentina.

El encuentro, organizado por la Cámara Argentina de Economías Regionales (ACREArg), reunió a autoridades nacionales y provinciales, empresarios y referentes productivos de distintos puntos del país en Santiago del Estero con el objetivo de debatir estrategias para fortalecer las economías regionales, promover el desarrollo federal y potenciar la inserción de los productos argentinos en los mercados internacionales.

La apertura estuvo a cargo del gobernador de Santiago del Estero, Elías Miguel Suárez. También participaron autoridades nacionales, entre ellas el subsecretario de Economías Regionales y de Pequeños y Medianos Productores de la Nación, Martín Giaccio, junto a especialistas vinculados al comercio exterior, financiamiento y desarrollo productivo.

Durante la jornada, la delegación chaqueña mantuvo reuniones de trabajo con autoridades santiagueñas para avanzar en una agenda común orientada al fortalecimiento de la producción regional y al aprovechamiento de oportunidades compartidas.

Uno de los principales temas abordados fue la situación de los Bajos Submeridionales y la infraestructura hídrica que comparten ambas provincias. En ese marco, se analizó la importancia estratégica de incorporar a la agenda conjunta la obra del Canal de Dios, infraestructura que transporta agua desde el río Salado hacia el norte de Santiago del Estero y que actualmente llega hasta el límite con la provincia del Chaco.

Asimismo, las autoridades avanzaron en la necesidad de unificar criterios y normativas vinculadas a la documentación requerida para el aprovechamiento forestal del monte nativo, con el objetivo de brindar mayor previsibilidad al sector, fortalecer los controles y simplificar procedimientos para productores y operadores de la actividad.

Otro de los ejes de trabajo estuvo relacionado con la diversificación productiva. En ese sentido, se analizaron experiencias y oportunidades vinculadas al cultivo de alfalfa y alcaparras, alternativas que podrían incorporarse al esquema productivo chaqueño para generar nuevas oportunidades de inversión y desarrollo.

Además, la provincia del Chaco ratificó su compromiso de impulsar la conformación de la Cámara Argentina de Economías Regionales del NEA, una iniciativa orientada a fortalecer la representación regional y consolidar una agenda común para el desarrollo productivo del Nordeste Argentino.

La participación en este primer foro reafirma el compromiso del Gobierno del Chaco de promover el crecimiento de las economías regionales, impulsar nuevas inversiones y generar herramientas que contribuyan al desarrollo sostenible y a la creación de más oportunidades para los productores chaqueños.

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