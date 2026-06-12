BARRANQUERAS OPERATIVO CONJUNTO TERMINÓ CON EL DECOMISO DE 150 KILOS DE PECES

Incautaron distintas especies de peces.

En el marco de un operativo de seguridad preventiva realizado por la División Patrulla Fluvial y la Brigada Operativa Ambiental (BOA), fueron secuestrados aproximadamente 150 kilogramos de pescado que eran transportados sin la documentación correspondiente.

El procedimiento tuvo lugar sobre el camino rural de acceso al barrio San Pedro Pescador, en jurisdicción de Antequeras. Durante un control vehicular, los efectivos detuvieron la marcha de un automóvil Chevrolet Corsa conducido por un hombre oriundo de la ciudad de Clorinda, provincia de Formosa.

Al inspeccionar el vehículo, los agentes constataron que en el baúl y el habitáculo se trasladaban ejemplares de distintas especies, entre ellas pati, bagre, pacú y surubí, totalizando unos 150 kilos de pescado. Al requerir la documentación respaldatoria, el conductor manifestó no poseerla.

Ante esta situación, se procedió al secuestro del rodado y al decomiso de la carga, que fue trasladada a las instalaciones de la Brigada Operativa Ambiental para las actuaciones correspondientes por presuntas infracciones a las normativas vigentes de pesca.

El operativo se desarrolló en el marco de controles destinados a prevenir delitos rurales, infracciones ambientales y hechos vinculados al crimen organizado en la zona.

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