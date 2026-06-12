GRAL. PINEDO: ZDERO DESTACÓ EL TRABAJO ARTICULADO ENTRE NACIÓN Y PROVINCIA EN EL OPERATIVO DEL TREN 25 DE MAYO

Este viernes, el gobernador Leandro Zdero destacó la importancia de estos operativos que permiten federalizar la atención y garantizar el acceso a prestaciones fundamentales para las familias chaqueñas. “Este operativo continuará luego en Sáenz Peña, Fontana y Resistencia con prestaciones realmente importantes. Es una iniciativa del Ministerio de Capital Humano coordinada con el Gobierno provincial, por eso quiero destacar el trabajo articulado de todas las áreas de gobierno. Hoy vemos una gran cantidad de vecinos utilizando los servicios y eso significa acercar el Estado a la gente”, expresó el mandatario, acompañado del ministro de Desarrollo Humano, Diego Gutiérrez.

Zdero remarcó además que estas acciones complementan el trabajo territorial que se realiza permanentemente en toda la provincia a través de distintas áreas gubernamentales, especialmente en materia de salud y desarrollo humano.

En ese sentido, valoró los avances alcanzados en la región de El Impenetrable, donde se logró una reducción de la mortalidad infantil gracias a políticas públicas orientadas al seguimiento de embarazadas, la detección temprana de situaciones de riesgo, el control del bajo peso y el fortalecimiento de la atención sanitaria. “Hoy tenemos un dato relevante: ha bajado la mortalidad infantil en nuestra provincia, particularmente en la región de El Impenetrable. Eso significa que estamos trabajando fuertemente en la prevención, en la atención de las madres embarazadas y en el acompañamiento de las familias”, señaló.

El gobernador destacó además la articulación con programas nacionales y los operativos sanitarios que se desarrollan en distintos puntos del territorio provincial, incluyendo el uso del avión sanitario para llegar a zonas de difícil acceso.

Durante el operativo, los vecinos pudieron acceder a consultas médicas, ecografías, atención obstétrica, pediátrica, gestión de documentos y diversos trámites ante organismos nacionales y provinciales.

Por su parte, Natalia Perino Cintas, coordinadora local de Desarrollo Humano, resaltó la importancia de acercar servicios esenciales a las localidades del interior y garantizar igualdad de oportunidades para todos los ciudadanos.

El Tren 25 de Mayo continuará recorriendo distintas localidades chaqueñas con el objetivo de facilitar el acceso a prestaciones fundamentales y fortalecer la presencia del Estado en cada rincón de la provincia.

Acompañaron al Gobernador Zdero, la subsecretaria de Desarrollo Humano, Tamara Silvestri; intendentes; concejales y vecinos de la zona.