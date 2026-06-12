AXEL KICILLOF, TRAS LA LLAMATIVA DECLARACIÓN JURADA DE MANUEL ADORNI: «SI FUERA PERONISTA, ESTARÍA PRESO»
Además, Kicillof bromeó con la excusa que dio el funcionario libertario para justificar su enriquecimiento: «Estoy buscando un pendrive para la Provincia».
En las últimas horas, el escándalo protagonizado por Manuel Adorni escaló a otros niveles de corrupción, luego de que el jefe de Gabinete alegara haber conservado 500 mil dólares en Bitcoins en un pendrive que tenía guardado. Ante esto, Axel Kicillof fue consultado por la dudosa declaración jurada del libertario y respondió picante.
Al ser abordado por la prensa, el gobernador de la provincia de Buenos Aires reflexionó en que «si el jefe de Gabinete fuera peronista, estaría preso, seguramente, sería un desastre, pero acá estamos viendo, esperando, yo qué sé…».
Tras asegurar esto, socarronamente, indicó: «La verdad es que yo estoy buscando un pendrive, para la Provincia, para los recursos de la Provincia, porque son mucha plata», soltó, provocando aplausos y risas entre quienes lo estaban entrevistando.
Axel Kicillof entregó equipamiento a la Policía bonaerense en Pergamino
El gobernador de la Provincia fue consultado por la prensa mientras se dedicaba a ejercer su labor en Pergamino. De hecho, en sus redes sociales, informó: «Entregamos patrulleros y motos para reforzar las tareas policiales en Pergamino, que también suma nuevos agentes para fortalecer la prevención en el municipio».
Y añadió: «Estos recursos son resultado de nuestro compromiso de mejorar la seguridad a pesar de la asfixia económica a la que nos somete el Gobierno nacional y de los recursos que nos faltan y seguimos reclamando».
La oposición pidió una sesión para interpelar a Manuel Adorni e impulsar la moción de censura
Lejos de desactivar el escándalo de corrupción, la «explicación» de Manuel Adorni sobre su tan meteórico como súbito enriquecimiento tras su desembarco en la Casa Rosada no convenció a nadie y la crisis al interior del gobierno libertario se profundiza cada vez más.
En ese camino distintos bloques de la oposición en Diputados presentaron un pedido de sesión para el próximo 23 de junio a las 14 con el objetivo de avanzar en un pedido de informes al Jefe de Gabinete y su interpelación de modo de impulsar una moción de censura en medio de la investigación judicial que se le sigue por el presunto delito de enriquecimiento ilícito.
«ADORNI le mintió en la cara a los 47 millones de argentinos y a los 257 diputados nacionales. Es URGENTE aplicar el art. 101 de la Constitución Nacional», advirtió en un posteo de la red social X el bloque de Unión por la Patria, uno de los espacios que presentó la moción de censura para la remoción del ministro coordinador.