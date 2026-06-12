AXEL KICILLOF, TRAS LA LLAMATIVA DECLARACIÓN JURADA DE MANUEL ADORNI: «SI FUERA PERONISTA, ESTARÍA PRESO»

Y añadió: «Estos recursos son resultado de nuestro compromiso de mejorar la seguridad a pesar de la asfixia económica a la que nos somete el Gobierno nacional y de los recursos que nos faltan y seguimos reclamando».

La oposición pidió una sesión para interpelar a Manuel Adorni e impulsar la moción de censura

Lejos de desactivar el escándalo de corrupción, la «explicación» de Manuel Adorni sobre su tan meteórico como súbito enriquecimiento tras su desembarco en la Casa Rosada no convenció a nadie y la crisis al interior del gobierno libertario se profundiza cada vez más.

En ese camino distintos bloques de la oposición en Diputados presentaron un pedido de sesión para el próximo 23 de junio a las 14 con el objetivo de avanzar en un pedido de informes al Jefe de Gabinete y su interpelación de modo de impulsar una moción de censura en medio de la investigación judicial que se le sigue por el presunto delito de enriquecimiento ilícito.

«ADORNI le mintió en la cara a los 47 millones de argentinos y a los 257 diputados nacionales. Es URGENTE aplicar el art. 101 de la Constitución Nacional», advirtió en un posteo de la red social X el bloque de Unión por la Patria, uno de los espacios que presentó la moción de censura para la remoción del ministro coordinador.