ESCÁNDALO EN EL MUNDIAL: IMPIDEN EL INGRESO A CANADÁ DE UN FUTBOLISTA PROCESADO POR AGRESIÓN SEXUAL

Canadá le negó la entrada a Thomas Partey, figura de la selección de Ghana. (Foto: Instagram / @blackstarsofghana_).

Un nuevo escándalo sacude al Mundial 2026: Canadá le negó la entrada a Thomas Partey, figura de la selección de Ghana, por estar procesado en una causa por abuso sexual y violación en Inglaterra. El futbolista no podrá estar presente en el debut ante Panamá en Toronto.

El jugador del Villarreal fue acusado en julio de 2025 por la Policía Metropolitana de Londres de cinco cargos de violación y uno de agresión sexual. En febrero de este año también fue acusado de dos nuevos cargos de abuso mientras jugaba en el Arsenal.

Thomas Partey no pudo ingresar a Canadá por estar procesado por abuso sexual y se perderá el debut de Ghana ante Panamá. (Foto: Reuters).

Partey fue citado a declarar ante la justicia británica en abril de 2026 y negó haber violado dos veces a la misma mujer en 2020 en la capital inglesa. También se declaró inocente por los otros cinco cargos.

El juez a cargo de la causa aseguró que seguirá con el proceso y podría resolverse recién en enero de 2027.

La FIFA emitió un comunicado en el que confirmó la situación, informó el medio The Athletic. “Partey no podrá viajar desde la concentración de la selección de Ghana en Boston a Canadá para su primer partido contra Panamá el miércoles 17 de junio, ya que el gobierno canadiense le denegó el visado», escribieron.

“La FIFA no interviene en los procesos de inmigración de los países anfitriones, incluida la concesión de visados. Al igual que en eventos anteriores, el gobierno anfitrión es quien, en última instancia, decide quién recibe un visado y es admitido en el país”, agregaron.