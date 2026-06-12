EL ARGENTINO FACUNDO TELLO TUVO SU DEBUT EN EL MUNDIAL: AMONESTADOS Y UNA JUGADA POLÉMICA QUE RESOLVIÓ EL VAR

El debut de Canadá, uno de los anfitriones del Mundial 2026, ante Bosnia y Herzegovina también fue la presentación de Facundo Tello y del arbitraje argentino en la Copa del Mundo, en un partido en el que tuvieron mucho trabajo.

Tello estuvo acompañado por Juan Pablo Belatti como asistente número uno, Gabriel Chade como asistente número dos y Hernán Mastrángelo en el VAR. El árbitro principal tuvo una actuación intensa, ya que amonestó a cinco jugadores, dos por Canadá y tres por el lado de Bosnia.

Además, una pelota impactó en su espalda y frenó un ataque de Bosnia. El argentino pidió disculpas de inmediato por no haberse corrido a tiempo. Los canadienses, por otro lado, reclamaron una mano dentro del área, pero el juez no sancionó infracción al considerar que no existió ningún tipo de contacto.

Tello pidió perdón por tocar la pelota en medio del partido. (Video: DSports).

La polémica llegó en el segundo tiempo. Nikola Vasilj salió con mucha fuerza a disputar una pelota con el delantero Tani Oluwaseyi y ambos quedaron tendidos sobre el campo de juego después del choque.

Luego de varios minutos de revisión, el VAR analizó la acción y determinó que el atacante canadiense estaba en posición adelantada al inicio de la jugada. Por ese motivo, no sancionó ninguna infracción derivada del choque y cobró el fuera de juego previo.

La polémica del partido entre Canadá y Bosnia en el Mundial. (Video: DSports).

Además, Tello aplicó una de las nuevas reglas implementadas en el fútbol y estrenadas en este Mundial. El lateral bosnio Sead Kolasinac demoró más de cinco segundos en realizar un saque de banda, por lo que el árbitro le otorgó la posesión a Canadá.

La nueva regla que aplicó Tello en el Mundial. (Video: DSports).

Los árbitros argentinos en el Mundial 2026

Tello, Darío Herrera y Yael Falcón Pérez, fueron elegidos por la FIFA para la Copa del Mundo.

A su vez, los jueces asistentes serán: Juan Pablo Belatti, Maximiliano Del Yesso, Cristian Navarro, Gabriel Chade y Facundo Rodríguez, mientras que en el VAR estará Hernán Mastrángelo.

Salvo Tello, será la primera participación en una Copa del Mundo para los otros dos jueces. En el caso de Falcón Pérez, ya tuvo roce internacional reciente al dirigir en el Mundial de Clubes 2025.