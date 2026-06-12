LA APA IDENTIFICA ÁREAS CON POTENCIAL HÍDRICO PARA MEJORAR EL ABASTECIMIENTO DE AGUA

Los trabajos se desarrollaron en distintos puntos del interior provincial: Colonia Sarmiento, Bajo Hondo Chico, Ensanche Norte y Pampa Loca, en Presidencia Roque Sáenz Peña; Lote 28, Pampa Palangana, Pampa Sena y El Cabañero, en Tres Isletas; y Las Pampitas y El Palmar, en Quitilipi.

La Administración Provincial del Agua (APA), a través de su Departamento de Hidrogeología, ejecutó un importante proyecto de investigación orientado a la búsqueda y evaluación de aguas subterráneas en parajes y zonas rurales alejadas de los principales centros urbanos de la provincia.

La iniciativa fue apoyada en un ciento por ciento por el Consejo Hídrico Federal (COHIFE), para la realización de los estudios, sin requerir aportes económicos por parte de la provincia.

El proyecto tuvo como objetivo determinar la posible existencia de acuíferos subterráneos aptos para abastecimiento doméstico y actividades productivas, además de evaluar la factibilidad de su utilización para consumo humano, de acuerdo con la calidad del agua detectada. La propuesta estuvo dirigida especialmente a comunidades rurales que presentan dificultades de acceso al recurso hídrico y altos niveles de vulnerabilidad social.

Para ello, profesionales especializados realizaron diez estudios de prospección geoeléctrica mediante la técnica de Sondeos Eléctricos Verticales (SEV), una herramienta que permite conocer las características del subsuelo y detectar posibles reservorios de agua.

Desde el Departamento de Hidrogeología destacaron que la técnica utilizada funciona como una verdadera radiografía del subsuelo, permitiendo reducir significativamente los riesgos asociados a perforaciones sin estudios previos y aumentar las probabilidades de éxito en la localización de agua subterránea.

Actualmente, la información obtenida durante la campaña de campo se encuentra en proceso de análisis mediante software especializado. Una vez concluido el informe técnico final, se determinará cuáles de los parajes relevados presentan las mejores condiciones para avanzar con perforaciones destinadas al aprovechamiento de aguas subterráneas.

La iniciativa posee una fuerte relevancia social, ya que fue desarrollada en comunidades con necesidades concretas de acceso al agua, incluyendo parajes donde funcionan establecimientos educativos y poblaciones dispersas que dependen de fuentes alternativas para su abastecimiento.

El proyecto fue elaborado y presentado por el Departamento de Hidrogeología de la APA, consolidando el trabajo técnico de la institución en la generación de información estratégica para la planificación y gestión sustentable de los recursos hídricos, contribuyendo al desarrollo y la calidad de vida de las comunidades rurales del Chaco.

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