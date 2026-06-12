EL CENTRO DE GESTIÓN MUNICIPAL LLEVA ADELANTE UN OPERATIVO INTEGRAL EN BARRIO NORTE

La Municipalidad de Juan José Castelli informa que, a través del Centro de Gestión Municipal, se desarrolla un importante operativo integral en Barrio Norte, con intervenciones desde Hipólito Yrigoyen, sentido norte, hasta Luis Federico Leloir, y desde Güemes Prolongación hasta Belgrano.

Debido a la extensión del área a cubrir, los trabajos demandarán varios días, por lo que se solicita a los vecinos aprovechar el paso de las cuadrillas municipales para sacar a la vereda ramas de poda, restos verdes, cacharros y otros residuos voluminosos que serán retirados durante el operativo.

Las tareas coordinadas por el Centro de Gestión Municipal incluyen:

Recolección de ramas y restos verdes. Descacharrado. Corte de pasto y malezas. Limpieza y mantenimiento de espacios públicos.

Es importante recordar que estos operativos se realizan de manera programada, por lo que se recomienda a los vecinos aprovechar la presencia del personal municipal en el sector para retirar todos los residuos acumulados.

Con estas acciones, el municipio continúa fortaleciendo el mantenimiento de los barrios y promoviendo una ciudad más limpia, ordenada y saludable para todos.

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