ANSES: EL EXTRA DE HASTA $105.000 PARA UN GRUPO DE ESTUDIANTES

Cobro de hasta $105.000

Los estudiantes avanzados de carreras universitarias y terciarias, así como quienes cursan Enfermería, percibirán el monto completo de las tres cuotas acumuladas.

En estos casos, el cálculo es simple:

Marzo: $35.000

Abril: $35.000

Mayo: $35.000

Total a cobrar en junio: $105.000.

Cobro de $84.000 con retención

Para los estudiantes ingresantes del nivel superior y para quienes forman parte de la línea Progresar Obligatorio, se aplica una retención mensual del 20%.

De esta manera, cada cuota queda reducida a $28.000 netos:

Marzo: $28.000

Abril: $28.000

Mayo: $28.000

Total a cobrar en junio: $84.000.

El dinero retenido se acumula y puede recuperarse al finalizar el ciclo lectivo, siempre que el estudiante acredite su condición de alumno regular.

Calendario de pago de Becas Progresar en junio de 2026

Las fechas establecidas son las siguientes:

DNI terminados en 0 y 1: 10 de junio

DNI terminados en 2 y 3: 11 de junio

DNI terminados en 4 y 5: 12 de junio

15 de junio: sin pagos por feriado nacional

DNI terminados en 6 y 7: 16 de junio

DNI terminados en 8 y 9: 17 de junio

El cronograma tendrá una interrupción por el feriado nacional en homenaje al General Martín Miguel de Güemes y continuará normalmente al día siguiente.