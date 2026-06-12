TRANSPORTE: AUTORIDADES PROVINCIALES Y LA UTA ANALIZARON LA SITUACIÓN DEL SECTOR

En ese marco, coincidieron en la importancia de sostener y fortalecer el servicio de transporte público, entendiendo que se trata de una herramienta fundamental para la movilidad diaria de miles de chaqueños.

El ministro de Infraestructura, Obras y Servicios Públicos, Hugo Domínguez, junto al subsecretario de Transporte y Logística, Cdor. José Luis Picaluk, recibieron al secretario general de la Unión Tranviarios Automotor (UTA) Chaco, Raúl Abraham, para abordar la situación actual del sistema de transporte público de pasajeros en el Área Metropolitana.

Durante el encuentro, realizado en la sede de la Subsecretaría de Transporte, las partes analizaron las distintas problemáticas que atraviesa el sector y dialogaron sobre los desafíos que enfrenta el sistema en el actual contexto económico.

Asimismo, se destacó el esfuerzo que viene realizando el Gobierno provincial para garantizar la continuidad del sistema y se remarcó la necesidad de avanzar mediante el trabajo conjunto entre el Estado y las empresas de transporte.

La reunión permitió intercambiar perspectivas sobre la realidad del transporte metropolitano y reafirmar el compromiso de mantener canales de diálogo permanentes para acompañar el funcionamiento de un servicio esencial para la comunidad.

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