LAGUNA BLANCA HALLARON SIN VIDA A RUBEN LIVA DE 76 AÑOS

Tras varios días de búsqueda, este viernes fue hallado el cuerpo sin vida de Liva Rubén Oscar de 76 años que era buscado por familiares y la Policía.

El hallazgo se produjo en aguas del río Negro, a unos 700 metros del puente ubicado sobre la Ruta Nacional N° 16, en jurisdicción de Laguna Blanca.

De inmediato se activó el protocolo correspondiente y personal policial junto a efectivos de Bomberos se trasladaron hasta el lugar para recuperar el cuerpo y trasladarlo hasta la costa.

Posteriormente, por disposición de la Fiscalía de Investigación Penal N° 2, se ordenó la intervención del móvil tanatológico y el traslado de los restos al Instituto de Medicina y Ciencias Forenses (IMCiF), donde se realizará la autopsia para determinar las causas del fallecimiento.

Del operativo participaron efectivos de distintas unidades policiales, personal especializado en búsqueda y rescate, además de autoridades de la Dirección de Zona Metropolitana y supervisores de la jurisdicción.

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