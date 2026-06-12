RESISTENCIA “ESTÁN HABILITADOS LOS CAJEROS AUTOMÁTICOS DE JOSÉ HERNÁNDEZ Y DON BOSCO”

Con nuevos equipos y un recinto completamente renovado, NBCH rehabilitó este viernes el servicio de cajeros automáticos en José Hernández y Don Bosco, en la ciudad de Resistencia.

Como parte del plan de innovación de Nuevo Banco del Chaco, se instalaron cinco nuevos equipos con tecnología de última generación. Además, se renovaron las instalaciones para mejorar la experiencia de los clientes en el uso del servicio.

El plan de innovación de NBCH contempla continuar con la renovación de equipos de cajeros automáticos para mantener el parque actualizado con la última tecnología.

Los clientes de Nuevo Banco del Chaco pueden realizar todas sus transacciones en NBCH24 Online Banking, para hacer pagos de servicios, transferencias, gestión de préstamos y de inversiones. Otra opción habilitada en caso de requerir efectivo es el servicio Sacá Pesos de compra más extracción en comercios adheridos.

NBCH nunca solicitará a sus clientes que realicen simulaciones de préstamos, cambios de contraseñas, instalación de aplicaciones o transferencias de dinero. Es fundamental mantener la seguridad y operar siempre a través de los servicios oficiales y ante cualquier inquietud, comunicarse con NBCH Atiende al WhatsApp verificado 3624161290.

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