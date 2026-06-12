Sáb. Jun 13th, 2026

COREA DEL SUR LE GANÓ A REPÚBLICA CHECA 2 A 1 POR LA FASE DE GRUPOS DEL MUNDIAL 2026

por Redaccion J 5 horas atrás

Los goles para Corea fueron de Hwang Inbeom y Oh Hyeongyu, mientras que para República Checa convirtió Ladislav Krejci.

ÉPICA REMONTADA COREANA EN GUADALAJARA | Corea del Sur 2-1 República Checa | RESUMEN | M2

Corea venció a República Checa 2 a 1 en la fase de grupos del Mundial 2026. Los goles de Corea fueron anotados por Hwang Inbeom y Oh Hyeongyu, mientras que Ladislav Krejci marcó para República Checa. El resultado final fue Corea 2 – República Checa 1. En cuanto a las estadísticas, Corea tuvo una posesión del 62% y realizó 14 tiros al arco, en comparación con 7 de República Checa.El próximo partido de Corea será contra México el 18 de junio a las 22:00 hs en el estadio Guadalajara. Por su parte, República Checa se enfrentará a Sudáfrica el mismo día a las 13:00 hs en el estadio Atlanta. Tras este encuentro, Corea se posiciona  en la tabla del Grupo A, mientras que República Checa ocupa el  lugar. No se reportaron tarjetas rojas durante el partido.

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