CHACO CONTINÚA LA BUSQUEDA DE JONATHAN BLANCO DE 23 AÑOS

Fue visto por última vez el pasado 30 de mayo en la zona de Bertaca al 2300.

La Policía del Chaco mantiene activo un operativo de búsqueda para localizar a Jonathan Alberto Blanco, de 23 años, cuyo paradero se desconoce desde el pasado 30 de mayo de 2026.

Según la denuncia radicada en la Comisaría Cuarta de Resistencia, el joven fue visto por última vez en inmediaciones de Bertaca al 2300. Mide aproximadamente 1,80 metros de altura, es de contextura robusta, tez blanca, cabello corto negro y ojos marrones.

Al momento de su desaparición vestía un buzo negro con capucha y una franja morada, remera color marrón claro, pantalón negro y zapatillas negras. Además, utiliza anteojos recetados con marco rojo.

Ante cualquier información que pueda contribuir a establecer su paradero, se solicita a la comunidad comunicarse con la Comisaría Cuarta de Resistencia al teléfono 3624-385648, acercarse a la unidad policial más cercana o llamar al servicio de emergencias 911.

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