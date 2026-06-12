BARRANQUERAS ALLANAMIENTO ANTIDROGAS: SECUESTRARON COCAÍNA, DINERO EN EFECTIVO Y ARMAS DE FUEGO

El procedimiento fue realizado esta mañana por efectivos de la División Operaciones Metropolitana del Departamento Antinarcóticos Metropolitana en una vivienda del Barrio 2 de Abril.

Entre las 8 y las 12 de este viernes, personal policial llevó adelante un allanamiento en un domicilio ubicado sobre calle San Juan y Bolivia, en el marco de una investigación por “Supuesta Infracción a la Ley de Estupefacientes N° 23.737”.

Durante la diligencia, los agentes secuestraron cerca de 250 envoltorios de polietileno y dos paquetes de mayor tamaño que contenían cocaína, con un peso total de casi 70 gramos. Además, incautaron dos balanzas digitales de precisión, teléfonos celulares, recortes y bolsas de polietileno, bandas elásticas y dinero en efectivo por un total alrededor de 270.000 pesos.

Como resultado del operativo, fue aprehendido un hombre de 30 años, señalado como principal investigado en la causa, quien quedó a disposición de la Fiscalía Antidrogas N° 1.

Asimismo, durante el procedimiento se concretó el secuestro impostergable de dos armas de fuego, una de fabricación casera y un revólver calibre 22, junto a 42 cartuchos del mismo calibre, elementos que dieron lugar a actuaciones paralelas por una “Supuesta Infracción al Artículo 189 Bis del Código Penal”.

Finalmente, la fiscalía interviniente dispuso la aprehensión del ciudadano en la causa por estupefacientes, mientras que en la investigación vinculada a las armas fue notificado de las actuaciones judiciales correspondientes.

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