Sáb. Jun 13th, 2026

RESISTENCIA CELEBRACIÓN RELIGIOSA POR LOS 73 AÑOS DE LA POLICÍA DEL CHACO

por Redaccion J 5 horas atrás

En el marco del 73° aniversario de la Policía del Chaco, esta noche se realizó una Misa de Acción de Gracias en la Iglesia Catedral de Resistencia.

Participaron de la celebración religiosa el Jefe de Policía, Comisario General (R) Fernando Romero; el Subjefe de Policía, Comisario General Manuel Silva; junto a personal superior y subalterno de la institución.

La ceremonia fue presidida por el Arzobispo de la Diócesis de Resistencia Monseñor Ramón Dus y el Capellan Permanente de la Policia José Flores, fue un espacio de encuentro y reflexión, donde los presentes agradecieron por un nuevo aniversario de la fuerza y compartieron un momento de recogimiento junto a la familia policial.

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