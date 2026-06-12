RED APRENDE: MÁS DE 7.000 DOCENTES DE EDUCACIÓN ESPECIAL CONTINÚAN CAPACITÁNDOSE EN NEUROCOGNICIÓN PARA FORTALECER LA INCLUSIÓN EDUCATIVA
El Ministerio de Educación de la Provincia realizó el segundo encuentro virtual de capacitación denominado “Neurocognición y Educación Especial: construyendo trayectorias educativas inclusivas”, destinado a más de 7.000 docentes de la modalidad de Educación Especial, con y sin cargo, de toda la provincia.
La propuesta forma parte del Programa de Formación Docente Gratuito y en Servicio Red Aprende, y tiene como objetivo generar espacios de reflexión y análisis sobre las prácticas pedagógicas, fortaleciendo el diseño y la planificación de estrategias que favorezcan la inclusión integral de los estudiantes con discapacidad, promoviendo aprendizajes significativos y el desarrollo de habilidades.
Durante la apertura del encuentro, el director de Educación Superior, Luis Monzón, destacó que la capacitación se desarrolla desde una perspectiva basada en los derechos y en el modelo social de la discapacidad. En ese sentido, señaló que busca actualizar criterios para la identificación y reducción de barreras para el aprendizaje, promoviendo la accesibilidad, la inclusión y la equidad en el sistema educativo.
Por su parte, la directora de Educación Especial, Ana María Candia, dio la bienvenida a los participantes y valoró la continuidad de esta instancia formativa. “Este trayecto viene a refrescarnos algunos conceptos que vimos en la primera clase, permitiéndonos seguir aprendiendo y fortaleciendo nuestras prácticas docentes en los distintos ámbitos en los que nos desempeñamos”, expresó.
A su turno, el capacitador Álvaro Muchiut explicó que en esta etapa se abordarán contenidos vinculados a la Neuropsicología del Aprendizaje y a las funciones ejecutivas, además de profundizar en el concepto de neurodiversidad, eje central de la propuesta formativa.
La capacitación, desarrollada de manera sincrónica y virtual, cuenta además con un aula específica en la plataforma ELE, donde los docentes deben completar actividades orientadas al diseño y planificación del trabajo áulico, con el propósito de fortalecer la inclusión y la equidad en las instituciones educativas.
El encuentro fue transmitido en vivo a través del canal de YouTube de la plataforma Somos Futuro y estuvo a cargo de los profesionales Álvaro Muchiut, Eve Rossi y Elizabeth Pavichevich.