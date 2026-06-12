LA INTENDENTE INÉS ORTEGA ESTUVO PRESENTE EN LA CONVOCATORIA REALIZADA EN APOYO A CRISTINA FERNÁNDEZ DE KIRCHNER, ACOMPAÑANDO EL PEDIDO DE JUSTICIA Y REAFIRMANDO SU COMPROMISO CON LA DEMOCRACIA, LA PARTICIPACIÓN POPULAR Y LA DEFENSA DE LOS DERECHOS CONQUISTADOS.
La intendente Inés Ortega estuvo presente en la convocatoria realizada en apoyo a Cristina Fernández de Kirchner, acompañando el pedido de justicia y reafirmando su compromiso con la democracia, la participación popular y la defensa de los derechos conquistados.
Junto a militantes, dirigentes y vecinos, participó de una jornada de encuentro y reflexión, donde se destacó la importancia de la unidad y el fortalecimiento de los valores democráticos como pilares fundamentales para la construcción de una sociedad más justa e inclusiva.
En este marco, acompañó a miles de mujeres y ciudadanos que reconocen en Cristina Fernández de Kirchner una referente política y una figura de relevancia en la historia reciente del país, valorando su trayectoria y su incidencia en la ampliación de derechos.
La jornada estuvo marcada por la participación, el compromiso y la expresión colectiva de quienes continúan trabajando en defensa de la democracia y el bienestar del pueblo argentino, reafirmando la importancia del diálogo y la participación ciudadana como herramientas fundamentales para el fortalecimiento institucional.
Municipalidad de Fuerte Esperanza, Intendencia Inés Ortega.
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