”RESISTENCIA JUEGA”: EL GOBIERNO IMPULSA UNA JORNADA DE CAPACITACIÓN GRATUITA PARA FORTALECER EL DEPORTE SOCIAL

La jornada se realizará mañana sábado 13 de junio, de 8 a 12, en el Polideportivo Jaime Zapata. Se abordarán temáticas vinculadas a la violencia en el deporte, nutrición infantil y primeros auxilios.

El presidente del Instituto del Deporte Chaqueño, Fabio Vázquez, presentó la jornada de capacitación “Resistencia Juega”, una propuesta libre y gratuita que se desarrollará este sábado 13 de junio, de 8 a 12, en el Polideportivo Jaime Zapata de Resistencia.

La iniciativa está destinada a delegados barriales, entrenadores de distintas disciplinas deportivas en etapa de iniciación y familias, con el objetivo de brindar herramientas para fortalecer el deporte social y la formación integral de niños y adolescentes.

Durante la actividad se abordarán temáticas relacionadas con la prevención de la violencia en el deporte, nutrición infantil y primeros auxilios. Además, participarán representantes de más de 80 escuelitas de iniciación deportiva, estudiantes del Profesorado de Educación Física, integrantes de la Liga Chaqueña de Fútbol, de la Asociación Chaqueña de Hándbol y de la Federación Chaqueña de Vóley. “Desde el Gobierno trabajamos con todos los actores ligados al deporte. Para esta gestión, el deporte es una política de Estado”, expresó Vázquez, quien remarcó la importancia de promover espacios de formación y acompañamiento para quienes trabajan diariamente con las infancias.

La capacitación se enmarca en el programa “Chaco Juega”, impulsado por el Instituto del Deporte Chaqueño para garantizar la igualdad de oportunidades a través de la participación libre y gratuita en actividades deportivas. La propuesta está destinada a jóvenes de entre 12 y 18 años, personas mayores de 60 años y deportistas con discapacidad, promoviendo la integración, la inclusión y el acceso al deporte en todas las etapas de la vida.

Del lanzamiento participaron también el subsecretario de Deportes del Municipio de Resistencia, Fabián Maffei; el profesor de Educación Física, Gabriel Pellegrini; y la coordinadora del programa Ñachec, Carla Hidalgo. Maffei destacó que la capacitación pondrá especial énfasis en la formación cognitiva y motriz de niñas y niños de entre 6 y 12 años. “El deporte social, sobre todo en los barrios, es el primer estímulo de los chicos”, señaló.

Por su parte, Hidalgo informó que durante la jornada se presentará un programa de contención alimentaria destinado a los potreros barriales que funcionan en Resistencia, Fontana y Barranqueras, con el objetivo de fortalecer el acompañamiento integral de las infancias a través del deporte y una adecuada alimentación.

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