Servicios Públicos y Ambiente trabajan de manera coordinada para mantener la ciudad limpia y ordenada

La Municipalidad de Juan José Castelli, a través de las Secretarías de Servicios Públicos y Ambiente, continúa desarrollando tareas coordinadas de recolección de ramas, restos de poda y cacharros en distintos sectores de la ciudad.

Mientras una cuadrilla se encuentra abocada a estas tareas en el casco céntrico, otro grupo de operarios trabaja simultáneamente en los barrios Libertad, Quinta 86, Sportivo Cultural y Sansó, avanzando con la limpieza y el retiro de residuos voluminosos.

A pesar de las inclemencias climáticas, el personal municipal mantiene su compromiso y continúa trabajando para brindar respuestas a los vecinos y contribuir al mantenimiento de una ciudad más limpia, segura y ordenada.

Estas acciones son acompañadas y supervisadas por el coordinador del área, Daniel Nuske, quien sigue de cerca el desarrollo de los operativos que se realizan de manera permanente en distintos puntos de la ciudad.

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