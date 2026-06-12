EL NUEVO BANCO DEL CHACO ACOMPAÑARÁ AGRONEA 2026 CON HERRAMIENTAS FINANCIERAS Y BENEFICIOS PARA EL SECTOR PRODUCTIVO

La entidad bancaria confirmó su participación en la 23° edición de la muestra agroindustrial, comercial y ganadera más importante del Norte argentino, que se realizará del 3 al 5 de julio en Charata.

El presidente del Nuevo Banco del Chaco, Livio Gutiérrez, confirmó este jueves el acompañamiento de la entidad a Agronea 2026, la exposición agroindustrial, comercial y ganadera más importante del Norte argentino, que tendrá lugar del 3 al 5 de julio en la ciudad de Charata.

La participación del banco incluirá la presentación de nuevas herramientas financieras, promociones especiales y acciones de educación financiera destinadas a productores, empresarios y jóvenes vinculados al sector productivo. Entre las propuestas se destacan líneas de leasing, operatorias de warrant, beneficios con Tarjeta Tuya Agro y el acceso a distintos instrumentos financieros a través de las sociedades vinculadas a la entidad.

El anuncio se realizó luego de una reunión entre autoridades del Nuevo Banco del Chaco y representantes del comité organizador de Agronea, quienes resaltaron la importancia de la exposición como un espacio estratégico para exhibir el potencial productivo de la región y fortalecer las oportunidades de inversión y crecimiento.

Gutiérrez explicó que el banco pondrá a disposición planes específicos para la adquisición de maquinaria agrícola y operaciones de leasing, además de alternativas de financiamiento a través del sistema de warrant. “Se trata de una herramienta que permite al productor utilizar su producción como garantía para acceder a financiamiento hasta concretar la venta”, señaló. “Estaremos presentes con una serie de iniciativas específicamente destinadas a acompañar a nuestros productores”, afirmó el titular de la entidad, quien además destacó las buenas condiciones climáticas y los rendimientos obtenidos por el sector durante la última campaña.

Por su parte, el director del Nuevo Banco del Chaco, Juan Carlos Sforza, detalló que las nuevas líneas para el agro incluyen préstamos, leasing, seguros adaptados al ciclo productivo y las tarjetas Tuya Rural y Tuya Agro, diseñadas para acompañar las necesidades financieras del productor, permitiendo que los vencimientos coincidan con los períodos de cosecha.

Agronea se consolidó como una de las exposiciones agroindustriales más relevantes del país y, en esta edición, volverá a reunir a productores, empresas, instituciones y referentes del sector para exhibir avances en tecnología, innovación y desarrollo productivo. Además, contará con una amplia agenda de actividades culturales, gastronómicas y recreativas para toda la familia.

UN RESPALDO CLAVE PARA EL CRECIMIENTO DEL SECTOR

El integrante del comité organizador de Agronea 2026, Fabián Alegre, agradeció el acompañamiento del Nuevo Banco del Chaco y destacó la importancia de contar con el respaldo de la entidad para el desarrollo de la muestra.

“Este respaldo es fundamental para que Agronea siga creciendo”, expresó, al tiempo que remarcó que el evento representa un importante motor para la actividad económica regional y una plataforma clave para la generación de nuevas inversiones vinculadas al sector productivo.

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