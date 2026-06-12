Mucho menos de lo esperado: cuándo duró la Apertura del Mundial 2026 en Canadá

Michael Bublé y Alanis Morissette, relegados al cierre de la apertura del Mundial 2026 en Canadá

Uno de los puntos que más llamó la atención de los fanáticos y de la prensa internacional fue la organización del orden de los artistas principales:

Michael Bublé: Formó parte de la acotada grilla musical, pero su intervención pasó casi desapercibida por la velocidad del evento.

Alanis Morissette: La icónica cantante tuvo a su cargo el momento más solemne de la tarde al entonar las estrofas del himno nacional de Canadá, aunque esto ocurrió una vez finalizado el show central, pegado al ingreso de los equipos a la cancha.

La notable diferencia de ritmo, producción y despliegue en comparación con la fiesta latina que brindaron Shakira y J Balvin el jueves en México instaló rápidamente el debate en las redes sociales, donde muchos calificaron la apertura canadiense como «fría» y demasiado exprés para la magnitud de una cita mundialista.