MUCHO MENOS DE LO ESPERADO: CUÁNDO DURÓ LA APERTURA DEL MUNDIAL 2026 EN CANADÁ
El BMO Field de Toronto fue el escenario de la segunda inauguración del Mundial 2026, pero esta vez con un despliegue mucho más moderado que en México.
La gran fiesta del Mundial 2026 tuvo este viernes su segundo capítulo en el BMO Field de Toronto, pero la puesta en escena dejó un sabor a poco entre los espectadores debido a su brevedad, aunque para los futboleros no hizo la gran diferencia ya que el plato fuerte iba a llegar después, con el partido.
A diferencia del despliegue masivo y la extensa duración que se vivió en la jornada inaugural en el Estadio Azteca de México, la ceremonia de apertura en suelo canadiense se caracterizó por su extrema brevedad, contrariando las altas expectativas que se habían generado en la previa.
El espectáculo central estuvo condensado al máximo y tuvo una duración total de apenas 13 minutos. Durante ese breve lapso, la organización local apostó por condensar un show musical en un escenario montado a contrarreloj y un imponente despliegue de fuegos artificiales que iluminó el cielo de Toronto, dando un cierre abrupto antes de dar paso a los protocolos deportivos.
Michael Bublé y Alanis Morissette, relegados al cierre de la apertura del Mundial 2026 en Canadá
Uno de los puntos que más llamó la atención de los fanáticos y de la prensa internacional fue la organización del orden de los artistas principales:
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Michael Bublé: Formó parte de la acotada grilla musical, pero su intervención pasó casi desapercibida por la velocidad del evento.
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Alanis Morissette: La icónica cantante tuvo a su cargo el momento más solemne de la tarde al entonar las estrofas del himno nacional de Canadá, aunque esto ocurrió una vez finalizado el show central, pegado al ingreso de los equipos a la cancha.
La notable diferencia de ritmo, producción y despliegue en comparación con la fiesta latina que brindaron Shakira y J Balvin el jueves en México instaló rápidamente el debate en las redes sociales, donde muchos calificaron la apertura canadiense como «fría» y demasiado exprés para la magnitud de una cita mundialista.